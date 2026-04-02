На самых монотонных участках казахстанских дорог начали устанавливать лазерные системы визуального ориентирования.

Как сообщает "КазАвтоЖол", инновация призвана решить главную проблему ночных поездок - потерю концентрации и риск заснуть за рулем. Яркие световые линии проецируются прямо перед водителем, создавая четкие ориентиры там, где обычная разметка становится невидимой.

Где появятся световые помощники

Специалисты филиала "Дирекция платных автомобильных дорог" монтируют установки на 22 участках республиканской сети. В Западно-Казахстанской области лазеры появятся на трассе от Уральска до границы с Российской Федерацией. Также системы внедряют и на других загруженных маршрутах: Астана - Щучинск, Алматы - Хоргос и Шымкент - Тараз.

Как это работает на практике

Система не просто подсвечивает дорогу, а выполняет роль активного стимулятора внимания. Лазерные лучи формируют в поле зрения водителя динамическую картинку, которая заставляет мозг выйти из состояния "дорожного гипноза". Это критически важно на длинных прямых перегонах, где однообразный пейзаж притупляет реакцию.

Благодаря проекции водитель может заранее скорректировать траекторию и скорость, не дожидаясь момента, когда машина приблизится к обочине. Лазеры остаются эффективными даже в тумане или при сильных осадках, когда традиционные знаки и катафоты перестают справляться со своей задачей.

Мировой опыт и безопасность

Казахстан внедряет технологию, которая уже показала впечатляющие результаты за рубежом. Согласно данным международных пилотных проектов, использование лазерных ориентиров снижает аварийность на участках до 50%. Скорость реакции человека на световой сигнал оказывается в разы выше, чем на статичную разметку. Первые отзывы казахстанских автомобилистов подтверждают: вождение в темное время суток становится менее стрессовым.