Весенняя путина в этом году продлится с 19 марта по 15 мая.

В уловах атырауских рыбаков преобладает судак, встречаются лещ и карась. С 19 марта на 11 участках вдоль реки Урал приступили к лову десять кооперативных хозяйств. На каждом участке задействованы бригады по 15-20 человек.

- В прошлом году появился судак. Рыбу, не достигшую нужного размера, не берем, отбираем только соответствующую норме. Честно говоря, рыбы стало меньше, - заверяет рыбак Бати-хан Султангалиев.

По словам специалистов, весенняя путина в этом году продлится с 19 марта по 15 мая. В целях сохранения популяции установлены временные ограничения: с 19 марта по 15 апреля рыболовство ведется пять дней с последующим трехдневным перерывом. С 15 апреля по 15 мая действует режим - пять дней промысла и пять дней паузы. Такие меры необходимы для обеспечения полноценного нереста рыбы.

По словам главного специалиста Дамбинского отдела рыбной инспекции Амангельди Ахтанова, в этом году лимит составил 2 878 тонн.

- За первую неделю освоено 5%. В подчинении Дамбинской рыбной инспекции - около 15 инспекторов, которые с девяти утра до шести вечера осуществляют контроль на участках, следят за объемами вылова и недопущением превышения установленного лимита, - сказал Ахтанов.

В Каспийском море вылов разрешен до 25 мая. В реке Урал разрешено вылавливать 2 878 тонн, в реке Кигач - 3 612 тонн. В акватории Каспийского моря в пределах Атырауской области лимит составляет 9 447 тонн. Промыслом занимаются 16 рыбных хозяйств. Для сравнения: в прошлом году региону было выделено свыше 10 тысяч тонн, из которых выловлено более 9 тысяч тонн рыбы.