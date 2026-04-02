В пятницу, 3 апреля, в регионе сохранится теплая, но ветреная погода, местами ожидается дождь.

По данным РГП "Казгидромет", завтра в Уральске будет солнечно с редкими облаками. Воздух прогреется до комфортных +15...+17 °C днем, ночью столбики термометров опустятся до +5...+7 °C. Ощущение тепла может немного подпортить юго-западный ветер с порывами до 7–12 м/с.

В Атырау весна чувствуется сильнее всего: здесь днем ожидается до +19...+21 °C, ночью - около +6...+8 °C. Ветер будет слабым, юго-западного направления (2–7 м/с).

В Актау также сохранится солнечная погода с температурой +17...+19 °C днем и +9...+11 °C ночью. Однако жителям стоит подготовиться к крепкому юго-восточному ветру, порывы которого достигнут 9–14 м/с.

В Актобе на завтра прогнозируют дождь. Несмотря на пасмурную погоду, ночь будет аномально теплой - +10...+12 °C, а днем температура поднимется до +13...+15 °C. Ветер западный, умеренный - 5–10 м/с.