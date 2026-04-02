Как сообщили в Управлении физической культуры и спорта Западно-Казахстанской области, 15-летний Карим Мендиханов подписал контракт с испанским клубом "Барселона". Путь юного таланта начался в шестилетнем возрасте в уральской школе "Спартак Юниор" под руководством тренера Даурена Ихсанова.

Успешно проявив себя на международных турнирах, Карим в 2020 году перебрался в Астану, однако никогда не забывал о своих корнях, возвращаясь в Уральск на каникулах для дополнительных тренировок. Опыт игры в Испании он начал нарабатывать в "Леванте", а позже выступал за "Эспаньол" и "Серданьолу". Теперь Мендиханов имеет все шансы войти в историю как первый казахстанец, надевший форму каталонского клуба.