В специализированном суде по административным правонарушениям Атырау рассмотрели дело женщины, которая оскорбляла полицейских. 31 марта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она ругалась матом в адрес сотрудника полиции. Её вина подтверждена протоколом, опросом и видеозаписью.

Суд назначил штраф в размере 30 МРП. С учётом материального положения и наличия маленького ребёнка сумму снизили на 30% - до 90 825 тенге. Постановление ещё не вступило в силу. При этом женщине грозит уголовная ответственность за жестокое обращение с животным.

Напомним, что речь идет о жительнице Атырау, которая жестоко избила собаку лопатой. Когда полицейские пришли к ней, она оказала им сопротивление. Сейчас собака находится у кинолога, ей оказывают помощь.