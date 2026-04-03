Каждый третий из 30 тысяч казахстанских заключенных - рецидивист.

По данным Генеральной прокуратуры РК, содержание одного осужденного обходится бюджету в 3 млн тенге ежегодно. Эти цифры озвучили на коллегии под председательством Берика Асылова, где обсуждали способы снижения нагрузки на налогоплательщиков.

Инвесторы вместо налогов

Власти решили привлекать бизнес к строительству исправительных учреждений через государственно-частное партнерство. По новой схеме инвесторы оплачивают 70% стоимости проекта, а государство - лишь 30%. В Алматы уже открыли первое такое учреждение для несовершеннолетних, отвечающее международным стандартам.

Чтобы дополнительно удешевить процесс, прокуроры предложили обновить строительные нормы. Использование современных материалов и цифровых систем охраны позволит строить колонии быстрее, не превращая их в "золотые" объекты для бюджета.

Труд против рецидива

Каждый третий из 30 тысяч казахстанских заключенных - рецидивист. Главная цель системы сегодня - не просто изоляция, а трудоустройство. Занятость среди заключенных уже выросла до 70%, а на территориях тюрем возводят 12 новых производственных ангаров. Обучение осужденных востребованным профессиям помогает им не становиться изгоями после освобождения.

Новая ответственность акиматов

Генпрокуратура инициировала поправки, передающие функции ресоциализации от силовиков к акиматам и Министерству труда. Логика реформы проста: если бывший заключенный получит работу и жилье через местные органы власти, он не пойдет на новое преступление. Это позволит государству сэкономить миллионы, которые раньше уходили на повторное содержание людей под стражей.