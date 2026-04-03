Об этом стало известно на торжественной церемонии закладки "капсулы" на участке строительства дороги и моста.

Торжественная церемония закладки "капсулы" с посланием состоялось сегодня, третьего апреля. Дата вскрытия - третье апреля 2076 года. В ней принял участие глава региона Нариман Турегалиев и акционер холдинга BI Group Бауыржан Исабаев.

Генеральным подрядчиком проекта по строительству дороги и моста через реку Чаган в микрорайоне Акжайык выступает ТОО "Казахдорстрой", проектированием занимается АО "КаздорНИИ".

Руководитель проекта по строительству Андрей Негрий рассказал, что они заключили договор в конце марта.

- Есть вероятность, что проект разделят на этапы. Сейчас ведутся переговоры с заказчиками, чтобы приступить к работам как можно раньше. Вообще основные работы запланированы на 2027-2028 годы. В этом году будут только подготовительные работы и расчистка территории. Сдать объект планируют к концу 2028 года. Мост будет судоходный с подходами, тротуарами и освещением. Если на участке попадутся какие-то инженерные сети, соответственно, они будут переноситься, - отметил Андрей Негрий.

Управляющий директор "КаздорНИИ" Андрей Чжен отметил, что институт является подведомственной организацией Министерства транспорта РК и по поручению министра они приступили к проектированию.

- Строительство дороги охватывает 3,96 километра. Она будет построена по параметрам первой категории с четырёхполосным движением. Мостовой переход через реку Чаган составит 220 метров. Пропускная способность до 40 тысяч автомобилей в сутки. Эта дорога даст удобный и прямой выезд на трассу Актобе - Уральск с дальнейшим выходом в Россию и, по сути, откроет маршрут в сторону Европы. Благодаря проекту движение станет круглогодичным, а проезд - стабильным и без перебоев. Ориентировочная стоимость проекта - 35,8 миллиарда тенге. Мост будет возведён самыми современными способами из отечественных материалов. Проект планируют отдать на экспертизу в сентябре 2026 года, и так как этот объект под "ключ", параллельно будут вестись и другие работы. Сейчас уже ведутся подготовительные работы, - пояснил Андрей Чжен.

Также стало известно, что с этой недели на объекте уже будет вестись топографическая съёмка.

Напомним, в 2019 году уральцам предоставили проект строительства моста, который будет связывать новый микрорайон с городом. Горожане тогда выразили своё недовольство. Людей в первую очередь возмутила вырубка порядка 1 500 деревьев в парке культуры и отдыха, ведь по проекту мост должен был пролегать от улицы Маншук Маметовой по улице Садыкова через угол парка. После возмущения горожан власти пообещали, что проект скорректируют и представят общественности на обсуждение.

В 2021 году экс-аким Уральска Абат Шыныбеков сообщил, что "проект моста через реку Чаган в микрорайон Акжайык уже готов, сейчас для реализации он передан в КПО б.в.". Это вызвало интерес, поскольку публичных обсуждений скорректированного проекта не было.

В феврале 2022 года заместитель акима Уральска Асхат Кульбаев заявил, что проект всё же скорректировали и ведущая в микрорайон Акжайык дорога через парк не проходит (он проходит через зону, которая относится к лесному фонду, но это не парк). Также заместитель градоначальника заверил, что деревья вырубать не планируют. Их будут пересаживать, и для этого даже имеется специальная техника.

Однако позже выяснилось обратное: в ЖКХ сообщили, что дорога в микрорайон Акжайык из центра города начнётся от улицы А. Тайманова. Общая её протяженность составит 4,1 километра, а моста - 220 метров. Дорожное полотно рассчитано на четыре полосы движения. Также предусмотрены тротуары и опоры освещения, а вот сносу подлежит 1 131 дерево.

Проектом предусмотрена компенсационная посадка деревьев в пятикратном размере. Пятого мая 2022 года экс-аким ЗКО Гали Искалиев во время встречи с журналистами региона отметил, что сейчас в микрорайоне Акжайык уже идёт строительство домов, а строительство моста через реку Чаган начнется после того, как определится подрядчик.

28 января на сессии областного маслихата стало известно, что строительство моста подорожало с 11 до 35 миллиардов тенге.

В марте 2026 года стало известно, что контракт на комплексные работы под ключ выиграла компания ТОО "Казахдорстрой", связанная с холдингом BI Group.