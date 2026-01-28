В настоящее время он находится на начальной стадии — разрабатывается технико-экономическое обоснование, после чего планируется подготовка рабочего проекта.

28 января состоялась очередная сессия областного маслихата. Одной из главных рассматриваемых тем стало строительство моста через реку Чаган.

Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Марат Куаншалиев отметил, что проект предусматривает строительство автомобильной дороги с мостовым переходом, который обеспечит дополнительный въезд и выезд из микрорайона, а также соединение с существующей дорожной инфраструктурой.

Ожидается, что реализация проекта позволит перераспределить транспортные потоки, снизить нагрузку на мост по улице Жаңгир хана и уменьшить автомобильные заторы на одном из наиболее загруженных направлений города.

– Строительство мостового перехода относится к технически сложным объектам. Проект требует комплексного подхода к проектированию и строительно-монтажным работам с соблюдением требований безопасности дорожного движения и действующих нормативов эксплуатации мостовых сооружений, – отметил Марат Куаншалиев.

Ориентировочная стоимость проекта превышает 35 миллиардов тенге. В настоящее время он находится на начальной стадии — разрабатывается технико-экономическое обоснование, после чего планируется подготовка рабочего проекта.

Реализацию объекта предлагается осуществлять по системе «строительство под ключ». Такой формат предполагает, что все этапы — от проектирования до ввода в эксплуатацию — будет выполнять один подрядчик. По мнению разработчиков, это позволит сократить сроки строительства, снизить риски удорожания и обеспечить единый центр ответственности за качество и своевременную сдачу объекта.

Заместитель акима ЗКО Мирас Мулкай подчеркнул, что строительства этого моста уже на протяжении долгого времени находится на повестке дня.

– Главный приоритет для нас - это сделать переправу через реку Чаган и разгрузить поток авто по улицам Маметова, Сдыкова и так далее. Есть еще вопрос выкупа частных домов. Тут проблема в том, что некоторые собственники запросили завышенную стоимость, – отметил Мирас Мулкай.

Депутаты выразили обеспокоенность тем, что начало строительства моста затягивается, и соответственно стоимость с каждым годом повышается. Участники сессии сошлись на мнении, что необходимо как можно скорее начать строительство объекта.

Напомним, в 2019 году уральцам предоставили проект строительства моста, который будет связывать новый микрорайон с городом. Горожане тогда выразили своё недовольство. Людей в первую очередь возмутила вырубка порядка 1 500 деревьев в парке культуры и отдыха, ведь по проекту мост должен был пролегать от улицы Маншук Маметовой по улице Садыкова через угол парка. После возмущения горожан власти пообещали, что проект скорректируют и представят общественности на обсуждение.

В 2021 году экс-аким Уральска Абат Шыныбеков сообщил, что «проект моста через реку Чаган в микрорайон Акжайык уже готов, сейчас для реализации он передан в КПО б.в.». Это вызвало интерес, поскольку публичных обсуждений скорректированного проекта не было.

В феврале 2022 года заместитель акима Уральска Асхат Кульбаев заявил, что проект всё же скорректировали и ведущая в микрорайон Акжайык дорога через парк не проходит (он проходит через зону, которая относится к лесному фонду, но это не парк). Также заместитель градоначальника заверил, что деревья вырубать не планируют. Их будут пересаживать и для этого даже имеется специальная техника.

Однако позже выяснилось обратное, в ЖКХ сообщили, что дорога в микрорайон Акжайык с центра города начнётся от улицы А. Тайманова. Общая её протяженность составит 4,1 километра, а моста — 220 метров. Дорожное полотно рассчитано на четыре полосы движения. Также предусмотрены тротуары и опоры освещения, а вот сносу подлежит 1 131 дерево.

Проектом предусмотрена компенсационная посадка деревьев в пятикратном размере. Пятого мая 2022 года экс-аким ЗКО Гали Искалиев во время встречи с журналистами региона отметил, что сейчас в микрорайоне Акжайык уже идёт строительство домов, а строительство моста через реку Чаган начнется после того, как определится подрядчик.