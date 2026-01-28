Премьера состоится 5 февраля 2026 года.

Стала известна официальная дата выхода в мировую трансляцию международного музыкального реалити‑шоу Димаша Кудайбергена «Voice Beyond Horizon», сообщается на официальном информационном портале артиста DimashNews.

Проект, созданный в партнёрстве с китайским медиахолдингом Hunan Broadcasting System, выйдет в эфир 5 февраля 2026 года на телеканале Hunan TV и цифровой платформе Mango TV. В Казахстане шоу будет показано на телеканале Qazaqstan.

Международное музыкальное реалити‑шоу объединяет вокалистов из Сербии, Италии, Малайзии, Кыргызстана, Китая и Казахстана, которые продемонстрируют свои таланты и отправятся в путешествие по самым живописным уголкам нашей страны — от Туркестана до Астаны.

Съёмки проекта длились более трёх недель в разных регионах Казахстана — Туркестанской и Акмолинской областях, Мангистау, а также в Алматы и Астане.

Димаш отметил, что проект — не только музыкальное шоу, но и международная культурная инициатива, которая даёт возможность молодым исполнителям заявить о себе всему миру.