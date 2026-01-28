Астрология утверждает, что некоторые знаки зодиака чаще других принимают неверные решения и оказываются в ситуациях, которых можно было бы избежать.

Астрологи считают, что некоторые знаки зодиака чаще других принимают неверные решения и сами создают себе лишние трудности. Причина — импульсивность, эмоциональность и склонность действовать без четкого плана.

Близнецы

Близнецы могут менять своё мнение на ходу и принимать решения поспешно, что часто создаёт им дополнительные трудности. В стремлении успеть всё и сразу они нередко начинают несколько дел одновременно и в итоге не доводят их до конца. Многие их выборы основаны на текущем настроении, а не на логике.

Рыбы

Рыбы склонны позволять эмоциям брать верх над разумом. Они стремятся угодить всем вокруг и игнорируют очевидные предупреждения, надеясь на лучшее. Это нередко приводит к тому, что проблемы накапливаются, а решения откладываются до последнего момента — и становятся ещё сложнее.

Стрелец

Стрельцы любят свободу и острые ощущения, но их оптимизм и склонность к риску не всегда подкреплены планом или расчётом. Они верят, что всё «как-то само собой наладится», даже когда обстоятельства чётко указывают на обратное — и это порой приводит к последствиям, которых можно было избежать.

Эксперты подчёркивают, что эти качества не обязательно «плохие» — они могут приносить творческие идеи и вдохновение.