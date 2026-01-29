Этот пост он уже занимал в 2016-2017 и 2020-2022 годах.

Талгат Байсуфинов утверждён на пост главного тренера национальной сборной страны, сообщили в Казахстанской федерации футбола.

Наставник, который уже несколько месяцев работал с командой в статусе исполняющего обязанности, получил постоянный контракт и официально возглавил сборную.

Под его руководством сборная Казахстана провела ряд матчей в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года: команда одержала победу над Лихтенштейном со счётом 4:0 и сыграла вничью с Северной Македонией (1:1) и Бельгией (1:1).

Для Байсуфинова это уже третий этап работы в национальной команде: ранее он руководил сборной в 2016–2017 и 2020–2022 годах и вернулся в октябре 2025 года.

Тренер также имеет богатый опыт работы с казахстанскими клубами — он возглавлял такие команды, как «Есиль-Богатырь» (Петропавловск), «Аксу», «Иртыш» (Павлодар), «Акжайык» (Уральск), а также работал с молодёжной сборной Казахстана.