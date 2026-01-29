Они опасаются, что виновные могут остаться безнаказанными.

В ночь на 24 января в Уральске 17-летний подросток получил ножевое ранение. Как рассказали родственники пострадавшего, нападение совершили знакомые мальчика. В тот вечер юноша находился с другом. Позже ему начали звонить старшеклассники из частной школы и просили выйти на встречу, чтобы «просто поговорить». Подросток долго не отвечал на звонки, однако позже всё же взял трубку. Между сторонами завязалась словесная перепалка, звучали угрозы, после чего он согласился выйти на встречу.

Во время встречи один из участников конфликта ударил подростка ножом в правый бок. После нападения большинство ребят разбежались. Рядом остались несколько человек — они занесли раненого в ближайший магазин и попытались самостоятельно остановить кровотечение, однако безуспешно. Позже о случившемся сообщили родителям, а находившиеся рядом подростки на такси доставили пострадавшего в больницу. Вскоре туда же пришли и другие ребята, однако находились ли они на месте происшествия в момент нападения — неизвестно.

По словам родственницы, пострадавшему провели срочную операцию. В результате ножевого ранения были задеты внутренние органы, подросток потерял значительное количество крови. Его состояние врачи оценивали как средней тяжести. По словам родственников, подросток, нанёсший удар ножом, полностью признаёт свою вину. Он утверждает, что потерпевший не был виноват в произошедшем, и не может объяснить мотив своего поступка. При этом остальные участники инцидента отказываются признавать какую-либо ответственность, заявляя, что были лишь свидетелями.

— Мы хотим узнать кто виноват, у нас нет цели наказывать невиновных. Подростки всё еще скрывают некоторых участников конфликта. Мы просили посмотреть записи с камер видеонаблюдения, но в полиции сказали, что займутся этим сами. Позже нам сообщили, что камеры там оказывается не работают. Когда мой муж встретил этих ребят возле больницы, они были пьяны, однако в тот день их не проверяли на алкоголь или наркотики, и теперь этого уже не доказать. Нас возмущают такие детали, — рассказывает родственница потерпевшего.

Родные пострадавшего возмущены ходом расследования. Они считают, что следствие стоит на месте и опасаются, что виновные могут остаться безнаказанными. Ведь сейчас всю вину пытаются переложить только на одного человека. При том, что школьники знали о наличии ножа и понимали, что может произойти. За всё время следователь приходил всего один раз и сообщил, что расследование приостановлено, так как потерпевший находится в больнице. Семья мальчика хочет справедливости.

Между тем, в департаменте полиции ЗКО сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта установлены, их вместе с родителями доставили в полицию.

Сейчас правоохранительные органы выясняют, что именно произошло. Проверяются все версии и заявления, в том числе со стороны пострадавшей семьи. Проводятся необходимые следственные действия. По итогам расследования будет принято решение и дана оценка действиям всех участников конфликта. После завершения следствия материалы направят в комиссию по делам несовершеннолетних, говорится в ответе полиции.

Также сообщается, что родители подростков привлечены к административной ответственности за то, что дети находились на улице поздно вечером без сопровождения взрослых. По результатам медицинского освидетельствования все несовершеннолетние были трезвы. Расследование находится на контроле руководства департамента полиции ЗКО.