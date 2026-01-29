Руслан Желдибай занимал этот пост с сентября 2025 года.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о смене главного пресс-секретаря, сообщает пресс-служба Акорды.

Указом главы государства Руслан Желдибай освобождён от должности помощника президента — пресс-секретаря президента Республики Казахстан. За время работы он неоднократно выступал от имени главы государства и представлял позицию администрации в СМИ.

На его место назначен Айбек Смадияров, который теперь будет выполнять обязанности советника президента — пресс-секретаря. Ранее Смадияров занимал различные должности в системе внешней политики и коммуникаций страны, включая работу в Министерстве иностранных дел и Администрации президента.

Смадияров известен как опытный дипломат и специалист по медиа-коммуникациям — он долгое время работал официальным представителем МИД Казахстана, а в декабре 2025 года получил должность в Администрации президента.