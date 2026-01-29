По предварительной информации причиной стал семейно-бытовой конфликт.

В одной из больниц Жанаозена (Мангистауская область) произошло убийство врача-терапевта. Мужчина напал на медика с ножом, от полученных ранений врач скончался. После случившегося подозреваемый сам пришёл в полицию.

О трагедии сообщила журналист и общественный деятель Айсулу Дутбаева. По её словам, инцидент произошёл 28 января около 14:00. Коллеги пытались спасти пострадавшего, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

В департаменте полиции Мангистауской области уточнили, что в результате ножевого ранения в Жанаозене скончался 29-летний мужчина.

– Предварительно установлено, что конфликт произошёл между мужчинами на почве семейно-бытового конфликта. После произошедшего подозреваемый добровольно явился в управление полиции города Жанаозена и признался в содеянном, – сообщили в ДП региона.

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».