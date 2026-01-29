При этом наиболее востребованные специалисты получают зарплаты, едва превышающие средние показатели.

В Министерстве труда и соцзащиты населения РК проанализировали рынок труда за прошлый год. Несмотря на наличие вакансий с миллионными окладами, в массовом сегменте зарплаты остаются скромными.

По итогам 2025 года на портале Enbek.kz было размещено 1,3 млн вакансий, при этом количество резюме оказалось выше на 125,8 тысячи. Половина всех предложений о работе пришлась на рабочие профессии.

Кто в дефиците и сколько им платят?

Анализ показал, что наиболее востребованные специалисты получают зарплаты, едва превышающие средние показатели:

Медсёстры/братья (21,7 тысячи вакансий) — предлагаемая зарплата 143–178 тысяч тенге.

Воспитатели (21,2 тысячи вакансий) — 139–182 тысячи тенге.

Водители автомобиля (20 тысяч вакансий) — 151–195 тысяч тенге.

Санитары (19,6 тысячи вакансий) — 110–133 тысячи тенге.

Ожидания против реальности

Интересы соискателей часто не совпадают с предложениями работодателей. Например, бухгалтеры в среднем запрашивают 308 тысяч тенге, а юристы — 294 тысячи тенге.

Самые высокие оклады в 2025 году работодатели предлагали узким специалистам:

штурман на флоте — до 900 тысяч тенге;

замначальника участка в добыче — от 714 тысяч тенге;

машинист-бурильщик — от 700 тысяч тенге.

Среди соискателей самые высокие зарплатные ожидания зафиксированы у пилотов (1,9 млн тенге), замначальников служб в добыче (1,2 млн тенге) и капитанов судов (1,1 млн тенге).

Карта кадрового голода

В региональном разрезе ситуация неоднородна. На севере и востоке Казахстана (Павлодарская, СКО, ВКО) наблюдается острая нехватка кадров — вакансий там почти в два раза больше, чем резюме.

На юге страны (Туркестанская, Кызылординская области и Шымкент) картина обратная: из-за высокой доли молодежи количество соискателей значительно превышает число свободных рабочих мест.