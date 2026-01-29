По итогам мониторинга за 2025 год было исследовано 4163 пробы по санитарно-химическим показателям.

В городе и районах области регулярно проверяют качество питьевой воды. Об этом сообщили в пресс-службе санитарно-эпидемиологической службы ЗКО. По итогам мониторинга за 2025 год было исследовано 4163 пробы по санитарно-химическим показателям. В 210 случаях выявлены несоответствия, что составляет 5%. По микробиологическим показателям проверили 4273 пробы, из них 179 не соответствовали нормам — это 4,2%.

Если во время проверок фиксируется превышение допустимых норм, проводятся промывка и дезинфекция водопроводных сетей, а также повторные лабораторные исследования. На сегодняшний день, по данным санитарно-эпидемиологического мониторинга, проб воды, не соответствующих требованиям, не зарегистрировано.

Проверки качества воды проводятся круглый год — не реже одного раза в квартал на контрольных точках. При этом иногда от жителей поступают жалобы на ржавую или мутную воду из крана. Как правило, это связано с износом водопроводных сетей и временно возникает после аварий или ремонтных работ. В прошлом году по области было зарегистрировано всего три обращения по поводу качества питьевой воды. Все они поступили от жителей Уральска: два — по холодной воде и одно — по цвету и мутности горячей. Все обращения были рассмотрены своевременно, отобраны пробы воды. По результатам исследований нарушений санитарных норм не выявлено.