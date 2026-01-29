Он ушел из дома 9 января.

59-летний мужчина 9 января 2026 года около 13:30 в селе Көкарна вышел из дома и не вернулся.

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, 28 января тело мужчины обнаружили на глубине около двух метров, примерно в ста метрах от места, где ранее были найдены его личные вещи.

— Сильное подводное течение, низкая видимость и сложная гидрологическая обстановка затрудняли проведение поисковых работ, — отметили в ДЧС.

Тело передано сотрудникам полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

К слову, в поисках участвовали спасатели, сотрудники полиции, военнослужащие воинской части №5546 Национальной гвардии, волонтёры — всего более 25 человек.