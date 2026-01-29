По словам представителей крупных сетей, жалобы участились.

Жители Актобе возмущены качеством овощей, которые продаются по сниженным ценам — в том числе картофеля и моркови из стабилизационного фонда, сообщает 31 канал.

По словам актюбинцев, несмотря на то, что продукция реализуется по доступной цене, её внешний вид часто отпугивает покупателей — овощи выглядят испорченными или некачественными.

Представители крупных торговых сетей подтвердили, что жалобы действительно участились. Однако они пояснили, что сортировка овощей из стабфонда происходит уже при поступлении на прилавки, а непригодные партии возвращаются поставщикам.

— Мы закупаем картофель первого класса из Пригородного. Продаём по 161 тенге. Также закупаем морковь и лук. Люди отделяют то, что пригодно, а непригодное возвращаем поставщику. В мешках невозможно сразу провести сортировку, поэтому при вскрытии продукцию отбираем и заменяем, — рассказала представитель торговой сети Лариса Кусаинова.

Как уточнили в СПК «Актобе», в этом году в стабфонде заготавливались значительные объёмы овощей, включая тысячи тонн картофеля и моркови. Ответственные лица также заверили, что контроль качества продуктов осуществляется еженедельно и в случае выявления дефектов продукция возвращается поставщикам и заменяется на свежую.

По данным корпорации, контрактные соглашения с местными фермерскими хозяйствами позволяют обеспечить население доступными овощами и стабилизировать цены.