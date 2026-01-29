Приём заявок на погашение ипотеки пенсионными будет приостановлен с ночи 31 января до 2 марта 2026 года.

АО «Отбасы банк» временно приостановил приём заявок на использование пенсионных излишков для частичного и полного погашения жилищных займов, сообщается на официальном сайте банка.

Изменения связаны с обновлением правил использования единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) на улучшение жилищных условий. Ранее за счёт пенсионных излишков заемщики могли покрывать ежемесячные платежи по ипотеке, выбирая соответствующую цель на платформе enpf-otbasy.kz.

В обновлённых правилах термин «задолженность» заменили на «основной долг», что означает:

ЕПВ теперь можно направлять только на погашение основной суммы кредита,

проценты и сопутствующие платежи по ипотеке придётся оплачивать собственными средствами.

Также в банке сообщили, что для корректной работы нового механизма дистанционных сервисов — личного кабинета на сайте и мобильного приложения — приём заявок будет приостановлен с ночи 31 января 2026 года до 2 марта 2026 года.

Заявки, поданные до 30 января 2026 года включительно, будут обработаны по старым правилам. Процесс подачи заявок на платформе enpf-otbasy.kz при этом не изменяется — просто временно недоступен для целей частичного или полного погашения займа.

Остальные направления использования пенсионных излишков — например для покупки жилья или вложения в депозит — останутся без изменений.