В редакцию «МГ» обратилась жительница Уральска. Она прислала видеоролик, на котором включает кран с горячей водой в своей квартире, а из него течёт мутная коричневая вода, по цвету напоминающая ржавчину. Вода выглядит грязной и непригодной для бытового использования.

С 2013 года женщина проживает в новостройке по адресу: микрорайон Жана Орда, 22. По её словам, перебои с водой возникают регулярно: она бывает грязной, недостаточно горячей, не поднимается на верхние этажи, а иногда отсутствует вовсе.

— Эти проблемы отравляют нам жизнь. Нет возможности искупаться в любое желаемое время, постирать, приготовить еду, помыть посуду, кроме того, очень страдает сантехника. Чаще всего проблемы бывают с горячей водой. Много лет пытаюсь решить вопрос. Но воз и ныне там. В ЖТЭ говорят, что всего лишь подогревают воду, то есть если горячая вода грязная — это не их вина, они же всего лишь подогрели её. Водоканал утверждает, что от них вода уходит чистая, а вот почему она в горячем виде грязная, они не знают, — написала женщина.

Очередная проблема, по словам жительницы, произошла утром — семье с тремя детьми пришлось собираться в школу без нормального водоснабжения.

— Сегодняшнее утро вообще стало суровым испытанием. У меня три дочери. Встали в 6.30 чтобы успеть собраться в школу. Вода горячая — грязная. Холодной — нет. Пришлось «будить» диспетчера водоканала, чтобы напор воды прибавил, мы живём на 5 этаже и бывает, что на ночь снижают давление и утром забывают прибавить. В 7:10 холодная вода дошла до нашего этажа. Но какого она была цвета? Прошу оказать содействие в решении такого жизненного важного вопроса — качество воды. Почему мы должны пользоваться водой такого низкого качества и почему мы за неё должны платить, — говорится в сообщении.

В Жайыктеплоэнерго отметили, что в Уральске закрытая система отопления, поэтому они нагревают холодную воду, чтобы она стала горячей.

— Мы отвечаем за температуру горячей воды, за качество отвечает «Батыс су арнасы», если отключается холодная вода, то и горячей воды не будет у потребителей, — дополнили в ЖТЭ.

В акимате Уральска сообщили, что по обращению жителей в этом доме отобрали пробы воды и направили на лабораторные исследования.