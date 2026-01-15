Похищения, принудительный труд, сексуальная эксплуатация и продажа детей — всё это по-прежнему происходит в Казахстане. Свежие данные правоохранительных органов и международных рейтингов показывают масштаб проблемы.

Торговля людьми остаётся одной из самых острых социальных проблем в Казахстане. Несмотря на развитие технологий и цифровой экономики, в стране по-прежнему фиксируются случаи похищений, принудительного труда, сексуальной эксплуатации, продажи младенцев и насильственных браков.

Согласно данным международной платформы World Population Review, по итогам прошлого года Казахстан занял 61-е место из 157 стран в глобальном индексе рабства. Показатель страны составил 43 балла из 100, где более низкое значение означает лучшую ситуацию. Это лучше, чем у большинства стран СНГ и Центральной Азии.

Индекс формируется с учётом двух факторов: уровня распространённости рабства и реакции государства на такие преступления. В Казахстане распространённость оценивается в 1,9 случая на 100 тысяч человек, при этом эффективность реакции властей эксперты оценили ниже среднего — в 36 баллов.

Для сравнения, значительно более высокие показатели зафиксированы у соседей: в Туркменистане — 11,9, в России — 13, в Таджикистане — 14 случаев на 100 тыс. человек. Самые благополучные позиции в рейтинге заняли развитые европейские страны. Лидером стала Норвегия (0,5 случая), за ней следуют Финляндия, Нидерланды, Португалия и Дания.

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры РК, в последние годы в стране ежегодно регистрируется более 150 уголовных дел, связанных с торговлей людьми. Минимальный показатель был зафиксирован в 2022 году, максимальный — в 2024-м, когда зарегистрировали 357 преступлений. В 2025 году их число сократилось на 16,5%, однако всё равно осталось высоким — 298 случаев.

Всего уголовное законодательство включает девять видов преступлений, относящихся к торговле людьми. В их числе — принуждение к вступлению в брак, которое стало уголовно наказуемым с 16 сентября 2025 года. За 3,5 месяца было зарегистрировано пять таких дел.

Непосредственно по статье «Торговля людьми» в 2025 году зарегистрировано 12 случаев, что на 20% меньше, чем годом ранее. В то же время число преступлений, связанных с торговлей детьми, выросло втрое — с 9 до 31 случая.

Резкий рост дел о торговле детьми связан с раскрытием крупной преступной сети в Алматы. Организованная группа через социальные сети находила матерей-одиночек в сложной жизненной ситуации и предлагала им продать новорождённых бездетным парам. По этому делу возбуждено около 20 уголовных производств, подозреваемые задержаны. Им грозит до 18 лет лишения свободы. На Алматы пришлось 26 из 31 зарегистрированного случая торговли детьми в 2025 году.

Жертвами преступлений, связанных с торговлей людьми, в прошлом году стали 159 человек. Из них 143 — граждане Казахстана, остальные — иностранцы и лица без гражданства.

Доля пострадавших женщин составила 46,5%, что на 21,3% больше, чем годом ранее. При этом жертвами таких преступлений становятся и мужчины — чаще всего в случаях принудительного труда.

В целом число пострадавших за год сократилось на 7,6%, а по статье «Торговля людьми» — почти на 19%.

Несмотря на тяжёлые последствия для психического и физического здоровья жертв, установленный материальный ущерб по таким делам остаётся низким. В 2025 году он составил 5 млн тенге, из которых по статье «Торговля людьми» — всего 500 тыс. тенге. По делам о торговле несовершеннолетними ущерб не был установлен вовсе.

Эксперты отмечают, что итоговые суммы зависят от множества факторов — от характера преступления до готовности пострадавших добиваться компенсации в суде.