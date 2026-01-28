В большинстве городов западного Казахстана сохранится морозная погода без осадков.

По данным РГП «Казгидромет», 29 января в Уральске ожидается пасмурная погода без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до -17°C, днём ожидается около -8...-10°C. Возможны порывы ветра до 14 м\с.

В Актау прогнозируют прохладный и ветреный день: днём около 0°C, ночью — -5...-7°C. Ветер порывистый, ночью до 18 м\c. Осадков не ожидается.

Жителей Атырау ожидает постепенное смягчение морозов. Ночью до -11...-13°C, но уже днём — -3...-5°C. Погода будет преимущественно облачной, ветер умеренный.

В Актобе сохранится морозная погода. Ночью столбики термометров опустятся до -20...-22°C, днём ожидается около -8...-10°C. Ожидается слабый ветер и переменная облачность.