К тому же 39 миллионов саженцев уже высадили.

Экологическая ситуация в Западно-Казахстанской области в целом стабильная, однако ряд проблем остаётся нерешённым. Для их устранения в октябре 2020 года аким области и министр экологии утвердили Дорожную карту по решению экологических проблем на 2021–2025 годы. Срок её реализации завершился в начале 2026 года. Об этом рассказал руководитель департамента экологии по ЗКО Мурат Ермеккалиев.

— Из 17 запланированных мероприятий выполнены 13: 9 реализованы, 4 находятся на постоянном контроле, — отметил он.

Глава департамента отметил, что за 2021–2025 годы в Уральске и районах области планировалось высадить 722,8 тысячи деревьев. Фактически высажено 726,8 тысячи деревьев. Также продлили высадку 56,6 миллиона деревьев в лесном фонде области до 2028 года. На сегодняшний день высажено 39 миллионов саженцев, это 69 %.