Президент подчеркнул необходимость кардинальных решений и ужесточения ответственности за финансовые схемы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к Агентству по финансовому мониторингу (АФМ) и правительству с предложением пересмотреть наказание за создание финансовых пирамид в стране, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства отметил, что в Казахстане ведётся активная борьба с финансовыми мошенниками, однако ситуация остаётся проблемной.

— Только в прошлом году расследовалось более 140 уголовных дел, закрыто 15 тысяч сайтов и 123 чата с более полумиллионом потенциальных вкладчиков. Но предпринимаемые усилия, разъяснительная работа ситуацию в корне не меняют, — заявил Токаев.

Президент подчеркнул, что мошенники продолжают маскировать пирамиды под различные финансовые инструменты, а граждане, попадаясь на их уловки, продолжают терять свои сбережения.

— Надо выявлять корневые причины проблемы с выработкой эффективных мер по противодействию финансовому мошенничеству. Необходимо рассмотреть вопрос о введении правовой ответственности участников пирамид, вовлекающих граждан в мошеннические схемы и осознающих противоправную природу своей деятельности.

— Таким мошенникам или преступным элементам надо давать соответствующие сроки тюремного заключения и уголовного наказания. Если такие поправки будут инициированы АФМ, правительством, я, конечно же, поддержку. Рассмотрите данный вопрос. Без таких кардинальных решений ситуация и дальше будет напоминать борьбу с ветряными мельницами», — отметил президент.

Токаев подчеркнул, что только комплексные меры и ужесточение ответственности способны остановить рост финансовых пирамид и защитить сбережения граждан.