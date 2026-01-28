При этом 10,6 млрд тенге экологических платежей расходуются не по назначению.

Руководитель департамента экологии по ЗКО Мурат Ермеккалиев рассказал, что за последние семь лет в области не построен ни один новый полигон ТБО.

— Большинство поселковых свалок не ограждено, из-за чего мусор разносится ветром. В районах сточные воды сбрасываются без очистки в понижения рельефа и водоёмы. Стихийные свалки и 14 объектов исторического загрязнения, включённых в реестр ЗКО, не ликвидируются из-за нехватки финансирования, — пояснил главный эколог области.

Мурат Ермеккалиев отметил, что при этом 10,6 миллиарда тенге экологических платежей, поступающих в местный бюджет именно для этих целей, расходуются не по назначению, что нарушает закон и усугубляет экологическую ситуацию.

Он подчеркнул, что в ряде районов области — в Уральске, Аксае и селе Чапаево — уже должны были начать строительство новых полигонов для складирования отходов. Однако работы так и не стартовали: их перенесли на более поздний срок — в планируемый период 2025–2027 годов. В тот же экологический план включено возведение двух новых полигонов твёрдых бытовых отходов в посёлках Казталовка и Фурманово.