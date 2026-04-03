Проект вызвал беспрецедентный интерес на всех крупнейших интернет-платформах - от YouTube до популярных азиатских видеохостингов.

Авторский проект казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена официально признан глобальным цифровым успехом: музыкальное реалити "Voice Beyond Horizon" суммарно набрало более 1,5 миллиарда просмотров. По данным официального сайта артиста, проект вызвал беспрецедентный интерес на всех крупнейших интернет-платформах - от YouTube до популярных азиатских видеохостингов.

Невероятная цифра охватывает зрителей из десятков стран. Шоу вышло далеко за рамки обычного музыкального контента, предложив многомиллионной аудитории уникальный формат "закулисья". Зрители смогли увидеть не только безупречное исполнение хитов, но и внутреннюю кухню творческого процесса, репетиции и личные моменты из жизни артиста.

Успех проекта доказывает, что современному слушателю недостаточно просто идеального вокала - аудитория хочет понимать философию и образ жизни своего кумира. Именно акцент на искренности и деталях подготовки к выступлениям стал ключом к сердцам фанатов, обеспечив шоу популярность в социальных сетях.

Для сообщества "Dears" по всему миру такие показатели стали сигналом о том, что влияние казахстанского певца на глобальную поп-культуру продолжает стремительно расти. Рекордные 1,5 миллиарда просмотров ставят "Voice Beyond Horizon" в один ряд с проектами ведущих мировых знаменитостей. Этот кейс наглядно демонстрирует, что качественный контент из Казахстана способен доминировать на глобальном рынке и диктовать свои правила в индустрии развлечений.