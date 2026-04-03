Всего пострадали 30 человек: семеро взрослых, остальные - дети.

ДТП произошло 31 марта около 14:00 недалеко от села Подстепное Теректинского района. Пассажирский автобус врезался в заднюю часть школьного автобуса, в котором находились дети. От удара школьный автобус по инерции столкнулся с впереди стоящим автомобилем марки Ford Galaxy. Водителя маршрутного автобуса водворили в изолятор временного содержания. Стражи порядка возбудили уголовное дело.

Третьего апреля в управлении здравоохранения ЗКО пояснили, что всего в аварии пострадали 30 человек: 7 взрослых и 23 ребёнка.

- Сейчас в детской больнице в отделении травматологии находятся четверо детей с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма". Остальные 19 детей и 7 взрослых пациентов после полного обследования (рентгенография, ультразвуковое исследование, компьютерная томография, лабораторные исследования) и осмотра профильными специалистами были направлены на амбулаторное лечение с рекомендациями, - ответили в управлении.

Состояние детей, находящихся в больнице, оценивается как средней степени тяжести.