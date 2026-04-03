Суд первой инстанции ограничил свободу его обидчикам.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре РК, в Атырауской области компания людей распивала алкоголь в общественном месте и устроила драку.

На вызов приехал полицейский, чтобы пресечь конфликт. Вместо того чтобы успокоиться, участники потасовки напали на него. Они били сотрудника деревянным предметом и камнями. В результате он получил тяжелые травмы - переломы глазницы и челюсти.

Суд сначала назначил нападавшим ограничение свободы. Однако генеральная прокуратура сочла это наказание слишком мягким и обжаловала решение.

После пересмотра дела осужденным заменили наказание на реальное лишение свободы.