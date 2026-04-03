Злоумышленники представляются медиками и пытаются выманить SMS-коды для доступа к eGov и банковским приложениям.

В Казахстане зафиксирована волна телефонного мошенничества: преступники выдают себя за сотрудников поликлиник, чтобы получить доступ к личным данным граждан. В Министерстве здравоохранения РК официально заявили, что настоящие врачи никогда не запрашивают SMS-коды по телефону, а подозрительные звонки - это попытка взлома ваших цифровых сервисов.

Как работает схема

Злоумышленники часто звонят пациентам вскоре после их реального визита к врачу, что усыпляет бдительность. Под предлогом "уточнения записи", "проверки прикрепления" или "продления страховки" они просят продиктовать код из сообщения. В Минздраве подчеркивают: такие инциденты фиксируются по всей стране и никак не связаны с реальной деятельностью медицинских организаций.

На данный момент фактов взлома государственных систем не выявлено. Каждое обращение о возможной утечке персональных данных сейчас проверяют правоохранительные органы. Специалисты полагают, что мошенники используют методы социальной инженерии, чтобы имитировать знание о визитах пациентов.

Золотое правило безопасности

Помните: SMS-код - это цифровой ключ к вашему eGov и банковским счетам. Медработникам не требуется ваше подтверждение по телефону для работы в информационных системах. Если "сотрудник регистратуры" требует код или предлагает перейти по ссылке - немедленно прерывайте разговор.

Где проверять информацию

Минздрав рекомендует контролировать свои данные только через проверенные каналы:

мобильное приложение eGov Mobile;

систему Damumed или аналогичные МИС;

официальный номер регистратуры вашей поликлиники.

Если вам поступил подозрительный звонок, сообщите об этом в свою медицинскую организацию или полицию по номеру 102.