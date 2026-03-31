По факту ДТП, которое произошло сегодня в 14 часов недалеко от села Подстепное Теректинского района, возбудили уголовное дело. Водителя маршрутного автобуса водворили в изолятор временного содержания. Об этом сообщил заместитель начальника ДП ЗКО Ернар Султангалиев.

Напомним, что 31 марта общественный транспорт, перевозивший пассажиров, врезался в заднюю часть школьного автобуса, в котором находились дети. От удара школьный автобус по инерции столкнулся с впереди стоящим автомобилем марки Ford Galaxy.

Точное количество травмированных детей неизвестно, но жертв нет. Также нет точных данных о том, сколько детей находилось в школьном автобусе и куда именно они направлялись. Пресс-службы управлений образования и здравоохранения области ещё не прокомментировали ситуацию. На месте аварии продолжают работать сотрудники полиции и бригады скорой помощи.