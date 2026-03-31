Закрыть ворота перед патрульной машиной помогла 57-летняя женщина.

28 марта в Исатайском районе Атырауской области 18-летний парень на Lada Priora попытался скрыться от полиции, проигнорировав требования остановиться. По данным департамента полиции региона, молодого человека задержали. Как выяснилось, у него даже не было водительских прав. За езду без документов и неподчинение сотрудникам правопорядка суд назначил ему 10 суток ареста.

В этой истории пострадали и другие: к ответственности привлекли владельца машины, который дал руль, а также 57-летнюю женщину — она попала на видео, когда пыталась помешать работе полицейских, закрыв ворота. О случившемся уже уведомили учебное заведение: там с молодым человеком проведут профилактическую беседу.





