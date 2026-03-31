Трое детей госпитализированы в отделение травматологии.

Руководитель хирургической службы ОДМБ Даурен Кусмаганбетов сообщил, что в приёмный покой больницы доставили 24 ребёнка, пострадавших в аварии. 21 ребенка с ушибами мягких тканей направили на амбулаторное лечение.

Троих детей пришлось госпитализировать в отделение травматологии. Врачи диагностировали у них закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

- Все дети получают необходимое лечение. Проведены все необходимые диагностики. Всех детей осмотрели врачи. Возраст детей от 7 до 12 лет, - рассказал Даурен Кусмаганбетов.

Отметим, что 20 пострадавших детей являются учениками СОШ №2 поселка Подстепное. Остальные четверо были пассажирами второго автобуса.

- Школьный автобус стоял на светофоре, и в него сзади врезался пассажирский автобус №12. В школьном транспорте было 20 детей. Все они ехали сидя, рядом был дежурный учитель. Со стороны школьного автобуса нарушений не было. Всех детей привезли в травмпункт, вызвали родителей. Всем детям оказана медицинская помощь. 17 учеников госпитализированы, - рассказала директор школы Жадыра Турсынова.

Напомним, ДТП произошло 31 марта около 14:00 недалеко от села Подстепное Теректинского района. Пассажирский автобус врезался в заднюю часть школьного автобуса, в котором находились дети. От удара школьный автобус по инерции столкнулся с впереди стоящим автомобилем марки Ford Galaxy. Водителя маршрутного автобуса водворили в изолятор временного содержания. Стражи порядка возбудили уголовное дело.