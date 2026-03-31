Он не только передал доступ к своим счетам, но позже столкнулся с угрозами и незаконным удержанием.

В Уральске раскрыли преступную схему с использованием банковских счетов третьих лиц. Об этом сообщили в департаменте АФМ по ЗКО.

По данным следствия, житель региона организовал группу, которая получала доступ к банковским счетам граждан и использовала их для перевода и обналичивания денег, добытых мошенническим путём.

Организатор искал так называемых "дропперов" - людей, готовых за деньги передать доступ к своим счетам. За это им платили от 200 до 350 долларов. В схему вовлекались и другие участники, каждому из которых отводилась своя роль.

Один из таких случаев произошёл в октябре 2025 года. На имя студента из Уральска оформили банковские счета, а доступ к онлайн-банкингу передали организатору. Через эти счета прошли деньги от интернет-мошенничества, которые затем конвертировали и отправили за границу.

Позже студент понял, во что оказался втянут, и сам обратился в правоохранительные органы. Это помогло вовремя заблокировать счета и остановить операции.

Однако на этом история не закончилась. По информации ведомства, участники схемы начали давить на молодого человека. Они требовали восстановить доступ к банковским приложениям, сопровождали его по банкам и госорганам, пытаясь снять ограничения.

Более того, его удерживали в квартире и под угрозами заставили сдать телефон в ломбард. Полученные деньги подозреваемые забрали себе.

В итоге организатор схемы арестован. Ещё шесть человек проходят по делу - им избраны меры пресечения в виде залога и подписки о невыезде. Уголовное дело уже передано в суд.

В департаменте АФМ по ЗКО напоминают, что участие в подобных схемах является уголовным преступлением, даже если речь идёт только о передаче банковской карты или доступа к счёту.

Жителей призывают не соглашаться на сомнительные предложения "лёгкого заработка" и не передавать свои банковские данные третьим лицам.