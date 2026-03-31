Из 1900 проверенных точек каждая пятая работала без лицензии.

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, в ходе масштабного мониторинга инспекторы выявили сотни нелегальных процедурных кабинетов. Почти 300 таких объектов уже прекратили принимать пациентов, не дожидаясь официальных санкций.

Масштаб проблемы впечатляет: из 1900 проверенных точек каждая пятая работала без лицензии. В общей сложности 408 кабинетов оказывали медицинские услуги вне правового поля.

- В результате проверок уполномоченного органа 270 процедурных кабинетов добровольно прекратили свою деятельность; часть субъектов выразила готовность легализовать деятельность и приступила к оформлению разрешительных документов; в отношении 116 объектов инициированы внеплановые проверки, - говорится в сообщении.

Главная опасность для пациентов заключалась не в отсутствии бумаг, а в реальных условиях работы. Проверки выявили просроченные лекарства и персонал без подтвержденной квалификации. Самое критичное - отсутствие в кабинетах укладок для экстренной помощи, без которых обычный укол может закончиться трагедией при внезапной аллергической реакции.

Кроме того, в таких кабинетах систематически нарушали санитарные нормы и правила хранения медикаментов. В таких условиях даже стандартная капельница превращается в "медицинскую рулетку" с риском заражения.

Итогом рейдов уже стали 147 административных протоколов и штрафы на сумму более 16 миллионов тенге