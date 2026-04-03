В Казахстане вступили в силу изменения в Конституцию, которые радикально меняют процедуру освобождения жилья. Теперь лишить человека крыши над головой можно только на основании судебного решения, вступившего в законную силу. Председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев разъяснил, как на практике работает статья 28 новой Конституции и почему она не дает права жить в чужой квартире бесплатно.

Защита от произвола на высшем уровне

Новая норма в Основном законе страны - это прежде всего гарантия против внезапного и незаконного выселения. Она охватывает все жизненные сценарии: изъятие недвижимости для государственных нужд, споры по залоговому имуществу и конфликты между арендодателями и жильцами. Раньше подобные правила регулировались кодексами, но теперь право на судебную защиту закреплено на конституционном уровне.

Многие трактуют это новшество как возможность "захватить" чужую жилплощадь, однако в Верховном суде подчеркивают: права законного владельца остаются в приоритете. Суд не "дает добро" на проживание, а лишь проверяет, есть ли у человека реальные юридические основания находиться в помещении.

Аренда без конфликтов: что важно знать

Для собственников правила игры остаются прозрачными: вы имеете полное право распоряжаться своим имуществом. Если квартиросъемщик перестал платить, портит ремонт или нарушает тишину, вы можете расторгнуть договор. В случае отказа освободить площадь, вопрос решается через суд, и статистика здесь на стороне владельцев.

В 2025 году суды рассмотрели 2,7 тысячи дел о выселении, и только 6% из них касались споров с арендаторами. Чаще всего такие конфликты даже не доходят до процесса, если стороны соблюдают условия контракта. Однако если дело дошло до разбирательства, нарушителю придется не только съехать, но и возместить владельцу все судебные издержки.

Договор - главная страховка

Основная часть проблем возникает в тех случаях, когда стороны договариваются "на словах". Без письменного договора крайне сложно доказать факт нарушения условий или саму сумму долга. Верховный суд указывает: новая норма должна "обелить" рынок аренды и повысить дисциплину.

Введение судебного контроля направлено на то, чтобы сделать рынок недвижимости предсказуемым. Теперь и собственник, и арендатор получают четкий механизм защиты: любые споры решаются открыто, а произвольное выдворение на улицу без проверки фактов становится невозможным.