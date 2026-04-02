В Атырау введена в эксплуатацию фильтровальная станция №5 — один из крупнейших объектов системы водоснабжения региона.

Новая водоочистительная станция полностью обеспечивает правобережную часть города питьевой водой, позволив решить проблему низкого давления в ряде микрорайонов. Кроме того, создан дополнительный резерв мощности в объёме 20 тыс. кубометров воды в сутки, что формирует задел для дальнейшего развития города.

С работой объекта ознакомился аким Атырауской области Серик Шапкенов. Строительство объекта началось в 2008 году, однако впоследствии он был отнесён к категории долгостроев. В результате комплекса принятых мер проект завершён и введён в эксплуатацию спустя 18 лет.

Мощность станции составляет 50 тыс. кубометров воды в сутки. Технологический процесс включает полный цикл очистки: отстаивание, фильтрацию и обеззараживание с применением гипохлорита натрия, который производится непосредственно на месте.

В ходе посещения глава региона подчеркнул необходимость дальнейшей модернизации системы водоснабжения. В частности, поручено заменить водоподъёмную станцию на Первом участке, построенную в 1939 году. Новый объект позволит увеличить объёмы подачи воды и повысить устойчивость системы.

Кроме того, в регионе планируется строительство новых фильтровальных станций в населённых пунктах Талгайран, Еркинкала и Дамба, что обеспечит дополнительное укрепление инфраструктуры водоснабжения.

Параллельно реализуется проект по цифровизации отрасли: внедряются системы мониторинга давления, автоматизации насосных станций и приборы учёта воды, что позволит повысить эффективность управления ресурсами и снизить потери.