От ванной комнаты до платяного шкафа: пошаговая инструкция, как эффективно победить грибок на любых поверхностях и не испортить вещи химией.

Плесень в доме - это не только эстетическая проблема, но и серьёзный риск для здоровья и сохранности вещей. Грибок моментально захватывает влажные зоны: от швов в душевой до ворса любимого пальто или деревянного комода. Чтобы очистка не превратилась в бесполезную трату времени, стратегию борьбы нужно выбирать исходя из типа поверхности. Важно помнить о безопасности: споры токсичны, поэтому любые работы следует проводить в перчатках, очках и при работающей вытяжке.

Ванная комната: чистим швы и плитку

Тепло и высокая влажность превращают ванную в идеальный инкубатор для микроорганизмов. Для очистки кафеля и межплиточных швов лучше всего подходят специализированные антигрибковые составы. Нанесите средство на пораженные участки и оставьте его на время, рекомендованное производителем - химии нужно время, чтобы "разъесть" грибницу. После этого пройдитесь по поверхностям мягкой щеткой и тщательно промойте всё горячей водой.

Стены и потолок: когда можно обойтись без ремонта

Если темные пятна появились на штукатурке или гипсокартоне, их еще можно отмыть обычным мыльным раствором. Однако если плесень пробралась под пористые обои или потолочную плитку, такие материалы проще заменить, так как грибок проникает глубоко в структуру. Для удаления стойких пятен со стен используйте состав из ¾ стакана хлорного отбеливателя на 4 литра тёплой воды. Нанесите раствор на 5 минут, а затем смойте чистой губкой.

Дерево и текстиль: деликатный подход

Деревянная мебель особенно уязвима, если лаковое покрытие повреждено. Сначала соберите споры пылесосом с HEPA-фильтром, чтобы они не разлетелись по комнате, а затем протрите дерево губкой, едва смоченной в мягком моющем средстве. Важно не переувлажнять древесину: сразу после обработки протрите участок влажной, а затем абсолютно сухой тряпкой.

С одеждой и бельём нужно действовать максимально быстро. Первым делом вынесите вещь на свежий воздух и счистите верхний слой грибка сухой щеткой. После этого вотрите в пятно жидкий порошок и отправьте в стиральную машину на максимально допустимую температуру, добавив подходящий отбеливатель.

Уличная мебель и террасы

Для бетона, сайдинга и садовых дорожек эффективнее всего работает смесь отбеливателя с водой в пропорции 1:1. Нанесите состав, потрите поверхность жёсткой щеткой и смойте сильным напором воды из шланга. Для деликатных материалов, таких как ротанг или садовый настил, используйте специализированные щадящие средства, чтобы не испортить фактуру материала.