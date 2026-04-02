1,5 млрд тенге мог бы сэкономить казахстанский бюджет, выбрав более дешевую систему электронного документооборота. Но государство отказалось, несмотря на решения судов.

Представьте: компания выигрывает государственный тендер три раза подряд, предлагает цену почти вдвое ниже конкурента. Дальше она проходит все проверки, получает судебные решения в свою пользу и все равно проигрывает. Именно это произошло с ТОО "IPESOFT Kazakhstan" в 2024-2025 годах, так передает qumash.kz.

Победа, которая ничего не стоит

В начале 2024 года IPESOFT Kazakhstan выиграла конкурс АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) на поставку системы электронного документооборота (ЭДО) для государственных органов. Сумма контракта составляла 650 миллионов тенге. По сравнению с предложением конкурента, а это была компании Documentolog, экономия для бюджета составила 1 миллиард тенге.

Но уже 20 февраля 2024 года АО "НИТ" расторгло договор с компанией в одностороннем порядке, до истечения предусмотренного законом 30-дневного срока. Основание стало "отсутствие в системе функции электронной цифровой подписи". Заодно НИТ попытался внести IPESOFT в черный список и изъять банковскую гарантию на 700 миллионов тенге.

Позже в судах выяснилось, что функция ЭЦП в системе была, просто АО "НИТ" не предоставило поставщику необходимые доступы для демонстрации и об этом, как установил суд, руководство компании было прекрасно осведомлено.

Специализированный межрайонный экономический суд Астаны 26 апреля 2024 года признал расторжение незаконным, отметив факты лоббирования интересов Documentolog. Также апелляция 9 июля подтвердила: все три инстанции встали на сторону поставщика, тем самым попытка внести в чёрный список и изъять банковскую гарантию также провалилась. Решения вступили в силу, ничего не изменилось.

После проигрыша в суде АО "НИТ" объявило новый конкурс. 10 апреля 2024 года IPESOFT снова была признана победителем. Но должностные лица НИТ отказали в заключении договора, сославшись на "изменение плана финансирования".

Уголовное дело, которое исчезло

6 марта 2024 года в реестре досудебных расследований зарегистрировали дело № 247100131000036 — злоупотребление служебными полномочиями должностными лицами АО "НИТ" в интересах частной компании. Это статья 361, часть 4, пункт 3 Уголовного кодекса.

Более года дело пролежало без движения, а антикоррупционная служба по Астане ограничивалась формальными отписками. Затем случилась реорганизация: функции антикоррупционной службы передали в Службу противодействия коррупции КНБ и материалы дела фактически исчезли: преемственности не обеспечили, доказательства не истребовали, а производство не продолжили.

При этом в конце 2024 года, по поручению министра МЦРИАП Жаслана Мадиева, была проведена пилотная апробация системы MetaDoc. По итогам проверок несоответствий с техническими требованиями выявлено не было, соответствующие протоколы подписали. Однако затем, под давлением представителей МЦРИАП, протоколы переделали в одностороннем порядке — без участия представителей поставщика.

Скандал дошёл до Администрации Президента: была создана специальная комиссия по расследованию итоговых протоколов пилотной апробации. Но и это не изменило общей траектории.

Второй раунд: технологический саботаж?

В феврале прошлого года IPESOFT снова выиграла конкурс. Контракт составил 1,1 миллиарда тенге, экономия для бюджета — еще 500 миллионов по сравнению с Documentolog. Компания прошла все четыре этапа проверок: развёртывание системы, функциональное тестирование, нагрузочное тестирование, демонстрацию дополнительных функций. Но опять что-то не срослось.

Председатель правления АО "НИТ" Баян Конирбаев поручил удалить все программное обеспечение, установленное поставщиком.

1 апреля 2025 года АО "НИТ" и МЦРИАП переключили на систему IPESOFT все 120 тысяч пользователей государственных органов — без подготовительных процедур, без проверок, предупредив сотрудников за четыре рабочих дня. Это прямое нарушение регламента внедрения, прописанного в договоре и в законе об информатизации.Система не выдержала. А 6 мая пришло уведомление о расторжении договора, со ссылкой на жалобы пользователей. Тех самых, которых подключили к неготовой системе в нарушение всех процедур.

Конфликт интересов?

В этой истории есть конкретные люди с конкретными биографиями.

Ростислав Коняшкин в 2024 году возглавлял правление АО "НИТ". Именно в его правление был незаконно расторгнут первый договор с IPESOFT и предпринимались попытки передать контракт Documentolog. С апреля 2024 года Коняшкин — вице-министр МЦРИАП и одновременно член Совета директоров АО "НИТ". То есть человек, чьи решения суд признал незаконными, перешёл на повышение и продолжил курировать ту же компанию.

Вторая линия: с 2013 по 2016 год Каныш Тулеушин и Сержан Мадиев вместе входили в правление АО "НУХ Байтерек". В 2016 году они стали совладельцами ТОО "Ezy Park" — эта доля сохранялась до 2023 года. Сегодня Мадиев — заместитель гендиректора по финансам ТОО "Documentolog". Тулеушин с 2023 года — первый вице-министр МЦРИАП. То самое министерство, которое годами продвигало передачу системы Documentolog государству.

"Подарок" ценой в монополию

Когда путь через открытые закупки оказался заблокирован судебными решениями, была выбрана другая схема. Сначала МЦРИАП неоднократно направляло письма в вышестоящие органы, настаивая на покупке системы Documentolog за 17 миллиардов тенге. При этом, по данным IPESOFT, министерство умалчивало, что система устарела и требует полной переработки архитектуры. В этой инициативе министерству было отказано.

Тогда Documentolog официально предложила безвозмездно передать государству права пользования своей системой. Но передаваемые лицензии не позволяют АО "НИТ" самостоятельно дорабатывать и поддерживать систему. Это значит, что все развитие, все доработки, все техническое сопровождение будут закупаться у Documentolog как у правообладателя.

Позже МЦРИАП официально подтвердило: договор дарения заключён, система передана на баланс министерства. 22 сентября 2025 года АО "НИТ" направило IPESOFT Kazakhstan финальное уведомление: "В связи с отсутствием необходимости в услугах Поставщика".

Аудит и его отмена

В январе 2025 года Высшая аудиторская палата проверила АО "НИТ" и выявила завышенные закупки услуг связи через посредников с ущербом государству свыше 887 миллионов тенге, незаконные премии и выплаты на сотни миллионов, налоговые недоимки более 195 миллионов тенге, полное игнорирование системы внутреннего контроля, невыполнение ключевых функций по сопровождению информационных систем электронного правительства.

Это не отчет о частной компании. Это государственная структура, которая управляет цифровой инфраструктурой страны, а предполагаемые виновные продолжают занимать должности.

Уже в конце 2025 года суд признал незаконным расследование АЗРК в отношении Documentolog, агентство отменило приказ. В 2026 году компания публично настаивает: рынок ЭДО открыт и конкурентен.

Между тем компания, которая трижды побеждала в честных конкурсах, трижды проходила все проверки и получила судебную защиту, выведена с рынка через "подарок". Государство, которое могло сэкономить полтора миллиарда тенге на двух контрактах, добровольно стало технологическим заложником единственного поставщика. А 17 миллиардов, которые изначально хотели потратить на покупку устаревшей системы, теперь будут уходить на ее "сопровождение": по частям, без конкурса, годами.