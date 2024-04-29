Гибель детей в Атырауской области: в больнице скончалась их мать

Трагедия произошла 25 апреля около 6:00 в пятиэтажном доме в Индерском районе Атырауской области. В квартире на втором этаже произошел пожар. Огнеборцы обнаружили в спальне тела двоих детей 10 и 7 лет. Мама детей и мужчина 1994 года рождения госпитализированы в реанимацию. Они были без сознания.

Как сообщили в пресс-службе здравоохранения Атырауской области, 26 апреля в 3:30 в реанимационном отделении скончалась и мать детей. Женщина получила 90-95% ожогов кожного покрова. Врачи оценивали её состояние как тяжелое.

Что касается мужчины, то он в сознании, находится в Индерской районной больнице. Он получает лечение. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Подозреваемого в убийстве детей и поджоге задержали в тот же день. Полицейские ведут досудебное расследование. Ему грозит наказание в виде лишения свободы пожизненно.