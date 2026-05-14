Бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака отправили под стражу на 60 суток.

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) в четверг, 14 мая, избрал меру пресечения бывшему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку. Его отправили под стражу на 60 суток с возможностью выхода под залог в 140 млн гривен (около $3,1 млн), сообщает ТАСС. Изначально прокуратура настаивала на более крупной сумме - 180 млн гривен, однако суд частично удовлетворил ходатайство обвинения.

Сразу после оглашения решения на бывшего чиновника надели наручники. В общении с прессой в зале суда Ермак признал, что не располагает средствами для выплаты такого залога.

- Я уже говорил, у меня нет таких денег. Я думаю, что достаточно есть знакомых, друзей, надеюсь, что они смогут помочь в этом, - заявил Ермак.

Политика подозревают в участии в организованной группе, которая занималась легализацией незаконных доходов на сумму около 460 млн гривен через строительство элитного жилья в Киевской области. В случае внесения залога Ермак будет обязан носить электронный браслет, не покидать Киев и сдать на хранение заграничные паспорта.

Источник: ТАСС