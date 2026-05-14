Дезинсекция против комаров проводится с помощью дронов в Атырау, сообщает РСК.

- В городе начались комплексные работы по борьбе с комарами. Для дезинсекции используются два специальных дрона, с помощью которых обрабатываются труднодоступные участки с воздуха. Работы проводятся на территории города, в подвалах и подъездах многоквартирных домов, а также вблизи водоёмов, - отметили в РСК.

Специалисты отмечают, что используемые препараты безопасны для здоровья людей и животных. Обработка проводится в вечернее и ночное время. Работы выполняет ТОО “AG Disinfection Services”.

Напомним, недавно жителей Атырау попросили не открывать ночью окна квартир, так как в городе проводят химическую обработку деревьев от комаров.