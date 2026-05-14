Валютные торги на валютной бирже показали подорожание доллара до 472 тенге.

Национальная валюта продолжает терять позиции. За последние сутки доллар США вплотную приблизился к новой психологической отметке, прибавляя по 4 тенге в день.

Стоимость иностранной валюты в Казахстане определяется рыночным путем на бирже KASE, где продавцы и покупатели находят компромиссную цену. Торги стартуют каждое буднее утро в 10:15, и последние два дня приносят не самые приятные новости для тенге.

13 мая: По итогам торгов средневзвешенный курс составил 467,86 тенге, продемонстрировав рост сразу на 4 тенге за сессию. Закрылись торги на отметке 470 тенге.

14 мая: Утренние торги открылись с еще более высоких позиций. Первые сделки прошли по цене 472,03 тенге. По актуальным данным, средневзвешенный курс на текущий момент зафиксировался на отметке 471,84 тенге (плюс еще почти 4 тенге к уровню вчерашнего дня).

Таким образом, всего за два неполных рабочих дня американская валюта подорожала почти на 8 тенге.