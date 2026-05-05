Это самый ощутимый показатель за последние пять лет.

По данным аналитиков Data Hub, с 1 апреля по 1 мая курс доллара США официально снизился на 15,86 тенге. Апрель стал одним из самых сильных месяцев для национальной валюты за последние пять лет. Тенге укрепляется уже второй месяц подряд более чем на 3%: в марте рост составил 3,8%, а в апреле тенденция продолжилась.

В целом тенге растет уже семь месяцев подряд. За это время доллар подешевел на 15,7% по сравнению со своим историческим максимумом. Второго октября 2025 года курс составлял 549,15 тенге за доллар. С начала года снижение составило 8,4%.

Доллар в апреле

В апреле доллар сначала откатился к уровням июня 2024 года, однако курс долго колебался и окончательно закрепился на этих значениях только ближе к концу месяца. 29 апреля доллар даже опускался ниже психологической отметки в 460 тенге - до 457,21 тенге.



В Национальном банке объяснили укрепление тенге сочетанием внешних и внутренних факторов. Одной из главных причин стали высокие цены на нефть. Даже после двухнедельного перемирия на Ближнем Востоке 8 апреля нефть Brent стоила выше 90 долларов за баррель. А к концу месяца, после заявлений президента США о возможном сохранении блокады Ирана, цена нефти поднималась до 120 долларов за баррель.

Также на курс тенге повлияло сезонное снижение спроса на доллар в начале года. Дополнительную поддержку оказали вложения иностранных инвесторов в государственный долг Казахстана. Казахстанские облигации остаются привлекательными благодаря высокой базовой ставке - 24 апреля Нацбанк сохранил ее на уровне 18%.



При этом в апреле поддержка тенге со стороны Нацбанка была значительно слабее. Чистые продажи валюты сократились почти вдвое по сравнению с мартом - до 552,6 миллиона долларов. Это произошло в том числе из-за первой за девять месяцев покупки долларов для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на сумму 502 миллиона долларов.



Объем операций зеркалирования составил 754,6 млн долларов, что на 5% больше, чем месяцем ранее. Продажи валюты для трансфертов в республиканский бюджет, наоборот, снизились на 25% - до 300 млн долларов.

Кроме того, предприятия квазигосударственного сектора в апреле продавали меньше валюты - 273 млн долларов, что на 30% меньше мартовского уровня.