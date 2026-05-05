Взрыв на заводе в Усть-Каменогорске: что произошло на «Казцинке»?

На предприятии ТОО «Казцинк» в Усть-Каменогорске произошёл взрыв пылеулавливающего оборудования, после чего начался пожар и частичное обрушение конструкций, сообщает Mgorod News со ссылкой на телеграм-канал "Криминальный Казахстан".

Пожар был локализован, на месте продолжаются работы по разбору завалов и проливке очагов. В ликвидации последствий задействованы около 40 спасателей и 10 единиц техники, а также бригады скорой помощи.

Изначально сообщалось, что за медицинской помощью обратились 9 человек, трое из них находились в тяжёлом состоянии. Некоторым помощь оказали на месте, часть пострадавших госпитализирована.

Также экологи проводят проверку состояния воздуха в районе промышленной зоны после появления облака.

Позже в МЧС сообщили о завершении ликвидации пожара и продолжающемся поиске пострадавших, в том числе с участием кинологов.

В пресс-службе компании уточнили, что в результате происшествия погибли двое сотрудников, ещё пятеро получили травмы.