Женщине 66 лет.

В Теректинском районе полицейские нашли заблудившуюся в степи женщину. Об этом рассказали в департаменте полиции ЗКО.

- 20 мая примерно в 12:00 жительница посёлка Сатым Теректинского района вышла в степь проверить скот и не вернулась домой. Сообщение о её пропаже поступило в полицию в 20:59. Незамедлительно полицейские и спасатели начали поиск женщины, - пояснили в ведомстве.

Утром 21 мая сотрудники Теректинского отдела полиции нашли сельчанку в степи.

- Как пояснила сама жительница, она заблудилась и была вынуждена переночевать в степи. С наступлением рассвета она направилась в сторону населенного пункта, где и была замечена полицейскими, - рассказали в департамете.

Полицейские доставили пенсионерку домой. В настоящее время её жизни и здоровью ничего не угрожает.