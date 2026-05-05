Генеральная прокуратура РК официально предупреждает о распространении мошеннического ролика под названием "Право Онлайн I Консультации и Поддержка".

Видео, набравшее уже более 240 тысяч просмотров, обещает гражданам помощь в возврате потерянных денег, но на самом деле является ловушкой. Эксперты установили, что ролик создан с помощью нейросетей: дипфейк-технологии позволили преступникам подделать образ сотрудника прокуратуры для манипуляции доверием.

В рекламе активно фигурирует организация под названием "Агентство по контролю инвестиций". В ведомстве подчеркивают: государственного органа с таким наименованием в Казахстане не существует. Использование формы и символики правоохранительных органов в таких видео - лишь способ заставить жертву поверить в легальность схемы и в итоге похитить её средства.

Министерство внутренних дел уже начало проверку по поручению надзорного органа, чтобы найти и наказать создателей фейка.

- Государственные органы не оказывают услуги по возврату денежных средств посредством мессенджеров, социальных сетей или сторонних онлайн-платформ, - напомнили в Генпрокуратуре.

Если вы столкнулись с подобной рекламой, прокуроры призывают проявлять бдительность: не переходить по ссылкам, не передавать личные данные и незамедлительно сообщать о подозрительных ресурсах по номеру 102.