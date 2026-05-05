Сдать новый корпус казармы планируют в декабре 2026 года.

Главнокомандующий Нацгвардией РК Ансаган Балтабеков проверил строительство новых военных частей в Актобе, Атырау и Уральске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В воинской части 5517 строят казарму на 300 мест. Сдать объект планируют в декабре 2026 года. На данным момент идут строительные работы, почти достроено четыре этажа.

Также Балтабеков проверил, в каких условиях живут военнослужащие, и оценил их уровень подготовки. Особое внимание он просил уделить качеству питания. Сейчас в Национальной гвардии служит более семи тысяч человек. Они следят за общественным порядком, госучреждениями и учреждениями уголовно исполнительной системы в 21 городе.

Напомним, что в декабре 2025 года в селе Подстепное Теректинского района открылся новый военный городок на 150 человек. На начальном этапе введены в эксплуатацию штаб воинской части, две казармы, контрольно-пропускной пункт, плац для строевых занятий и подъездные пути. В последующем построят учебный и спортивный корпуса, столовую, клуб, склады и обустроят территорию.