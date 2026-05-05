Единственный в стране поставщик лекарств для пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна в течение пяти лет искусственно завышал цены.

Агентство по финансовому мониторингу завершило дело о хищениях при закупке медикаментов для пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна. Единственный поставщик этих лекарств в стране в течение пяти лет искусственно завышал цены, используя офшорную компанию в ОАЭ как "прокладку". В результате бюджет потерял более 3,7 млрд тенге, которые осели в карманах предпринимателей.

Чтобы скрыть сверхприбыль от налоговой, руководство ТОО "Интерфармсервис" обналичило через подставные фирмы ещё 4 млрд тенге. Сумма неуплаченных налогов превысила 637 млн тенге. Деньги организаторы схемы конвертировали в элитное имущество: под арест попали 32 квартиры, 11 автомобилей и 8 жилых домов.

Как пояснили в ведомстве, для извлечения незаконной прибыли организаторы намеренно усложнили логистику.

- Руководство компании с целью извлечения незаконной прибыли включило в цепочку поставок подконтрольную фирму, зарегистрированную в ОАЭ, через которую проводило номинальные сделки, - рассказали в АФМ.

Сейчас трое подозреваемых находятся под домашним арестом и залогом.