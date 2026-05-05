В промышленной зоне Усть-Каменогорска ликвидируют последствия серьезного инцидента на территории ТОО "Казцинк". По официальным данным МЧС, на объекте произошел хлопок пылеулавливающего оборудования, что спровоцировало возгорание и повреждение конструкций здания. Очевидцы в социальных сетях публикуют кадры густого черного дыма, который виден практически из всех районов города.

На месте происшествия развернут оперативный штаб, в состав которого вошли представители государственных органов и взаимодействующих служб. По состоянию на 9:35, силами МЧС пожар удалось локализовать. В ликвидации задействованы 40 человек личного состава и 10 единиц техники.

- По прибытию первых подразделений было установлено, что происходит открытое горение. Спасатели проводят разбор конструкций и проливку очагов горения до полной ликвидации. Осуществляется поиск пострадавших. По предварительной информации, 4 человека доставляются в медицинское учреждение, - сообщили в МЧС.

На данный момент площадь пожара и причины хлопка устанавливаются. Специалисты продолжают оценивать степень разрушения производственных мощностей, информация обновляется в режиме реального времени.