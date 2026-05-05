По данным департамента полиции Атырауской области, с начала проведения ОПМ "Бекіре–2026" пойманы 152 человека за незаконный оборот рыбы. На семерых из них завели уголовные дела. У 19 забрали орудие лова и плавсредства. У браконьеров изъяли 3 тонны 771 килограмм рыбы. В том числе 148 килограмм осетровых рыб и килограмм осетровой икры.

На трассе Атырау - Актобе - Астрахань полицейские остановили "ГАЗель". В её грузовом отсеке нашли 3 тонны 278 килограмм упакованного судака. Дело направили на расследование. Рейды продлятся до конца мая.

Напомним, что в ЗКО на всех водоёмах, кроме реки Жайык и её пойменных водоёмов, запрет вступил в силу уже с 1 мая и продлится до конца месяца. На реке Жайык и всех её протоках ограничения начнут действовать чуть позже: с 13 мая по 15 июня.